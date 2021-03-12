Новости 12 марта: вилла для сына Ахметова, родственники-помощники судей КС

Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии за 60 миллионов франков – Лещенко, Судьи КС назначили помощницами жен и родственников своих коллег, — актуальные новости 12 марта.

О вилле для сына Ахметова

В декабря 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен для сына олигарха – Дамира Ахметова.

О родственниках-помощниках судей КС

Судьи Конституционного суда вне конкурса назначили своими помощниками и научными консультантами жен и родственников своих коллег.

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