Головні новини неділі і ночі: 2 млн на відновлення Банкової, карантин у Миколаєві

Жорсткі обмеження у Миколаєві, в ОП порахували збитки після нічної акції прихильників Стерненка – актуальні новини 21 березня.

Про миколаївський карантин

У Миколаєві з 24 березня запроваджують жорсткий карантин через зростання захворюваності на COVID-19 – попри те, що Миколаївщина знаходиться в "помаранчевій" карантинній зоні.

Зокрема, забороняється робота ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії), масові заходи, ярмарки тощо.

Обмеження будуть діяти до 4 квітня включно.

Про погром на Банковій

В Офісі президента оцінили пошкодження на Банковій після нічної акції прихильників Сергія Стерненка в 2 млн гривень. Фарбу треба буде змити впродовж 72 годин.

Фракція "Слуга народу" ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду подій біля ОП.

Прохід до будівлі ОП перекрили правоохоронці.

Про інші важливі новини

Міністерство охорони здоров'я оновило поділ країни на карантинні зони, додавши Київську область до "червоних" регіонів. Тепер у "червоній" зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Київська області та столиця.

Стало відомо, що 20 березня біля Шумів від кулі ворожого снайпера загинув мешканець Кропивницького Кирило Биковський.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поки не бачить можливості для ЄС ділитися вакцинами від коронавірусу з біднішими країнам.

Поліцейські викрили групу осіб, які незаконно утримували людей у псевдореабілітаційному центрі в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. Люди утримувалися в суворих умовах, із металевими ґратами на вікнах, категорично заборонялося виходити на вулицю. Утриманці "центру" піддавалися катуванню.

У Мінську затримали голову Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада) Ігоря Борисова.

УПЦ МП провела в низці міст хресну ходу з молитвами за порятунок від пандемії, подекуди в заходах брали участь тисячі людей.

Російські реактивні літаки завдали удару по містах у сирійській провінції Ідліб.