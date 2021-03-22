Главные новости воскресенья и ночи: 2 млн на восстановление Банковой, карантин в Николаеве

Жесткие ограничения в Николаеве, в ОП посчитали убытки после ночной акции сторонников Стерненко - актуальные новости 21 марта.

О николаевском карантине

В Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19 - несмотря на то, что Николаевщина находится в "оранжевой" карантинной зоне.

В частности, запрещается работа ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии), массовые мероприятия, ярмарки и тому подобное.

Ограничения будут действовать до 4 апреля включительно.

О погроме на Банковой

В Офисе президента оценили повреждения на Банковой после ночной акции сторонников Сергея Стерненко в 2 млн гривен. Краску надо будет смыть в течение 72 часов.

Фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения событий возле ОП.

Проход в здание ОП перекрыли правоохранители.

О других важных новостях

Министерство здравоохранения обновило разделение страны на карантинные зоны, добавив Киевскую область к "красным" регионам. Теперь в "красной" зоне - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Киевская области и столица.

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