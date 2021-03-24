Новини 24 березня: заяви Данілова, смерті вакцинованих в Україні

Данілов: В Україні немає слова "Донбас", його нав'язує Росія, Лікарі назвали причину смерті вакцинованої від COVID-19 військової, — актуальні новини 24 березня.

Про заяви Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає не називати Донеччину і Луганщину Донбасом, оскільки це слово є наративом, нав’язаним країною-агресором.

Окрім того, за словами Данілова, найближчим часом Рада нацбезпеки може провести окреме засідання щодо ковіду. Данілов не виключає, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах доведеться "закрити всю країну".

Про смерті вакцинованих

МОЗ просить не робити передчасних висновків щодо причин смерті військовослужбовиці в Одеській області, яка померла через 2 дні після щеплення проти коронавірусу, адже інші 9 осіб, вакциновані з того ж флакону, в нормі.

Згодом у МОЗ повідомили, що причина смерті військовослужбовиці – гостра серцево-судинна недостатність.

Вранці 24 березня в міській клінічній лікарні №3 Чернівцях зафіксували смерть провізора аптеки військового госпіталю, яку декілька днів тому вакцинували від коронавірусу. Попередня причина смерті – гострий мозковий інсульт.

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