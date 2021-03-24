Новости 24 марта: заявления Данилова, смерти вакцинированных в Украине

Данилов: В Украине нет слова "Донбасс", его навязывает Россия, Врачи назвали причину смерти вакцинированной от COVID-19 военной, — актуальные новости 24 марта.

О заявлениях Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом, поскольку это слово является нарративом, навязанным страной-агрессором.

Помимо этого, по словам Данилова, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по ковиду. Данилов не исключает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах придется "закрыть всю страну".

О смертях вакцинированных

Минздрав просит не делать преждевременных выводов о причинах смерти военнослужащей в Одесской области, которая умерла через 2 дня после прививки против коронавируса, так как другие 9 человек, вакцинированные из того же флакона, в норме.

Вскоре в Минздраве сообщили, что причина смерти военнослужащей - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Утром 24 марта в городской клинической больнице №3 Черновцах зафиксировали смерть провизора аптеки военного госпиталя, которую несколько дней назад вакцинировали от коронавируса. Предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт.

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