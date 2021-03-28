Головні новини суботи і ночі: “відпочинок” Тупицького, нові карантинні зони

Зеленський скасував указ про призначення Тупицького, МОЗ оновило список "червоних" зон – актуальні новини 27 березня.

Про Тупицького

Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

За словами Зеленського, "вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок".

Про "червоні зони"

Міністерство охорони здоров’я двічі за день оновило перелік "червоних" карантинних зон. Зранку МОЗ віднесло до "червоного" рівня 13 регіонів.

Однак згодом відомство викреслило з "червоних" зон Рівненську, Черкаську та Чернігівську області. Їх тепер віднесено до "помаранчевих".

Про інші важливі новини

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