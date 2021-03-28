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Главные новости субботы и ночи: "отдых" Тупицкого, новые карантинные зоны

Воскресенье, 28 марта 2021, 08:00
Главные новости субботы и ночи: отдых Тупицкого, новые карантинные зоны

Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, МЗ обновило список "красных" зон - актуальные новости 27 марта.

О Тупицком

Президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

По словам Зеленского, "указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых".

О "красных зонах"

Министерство здравоохранения дважды за день обновило перечень "красных" карантинных зон. Утром МЗ отнесло к "красному" уровню 13 регионов.

Однако впоследствии ведомство вычеркнуло из "красных" зон Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области. Они теперь отнесены к "оранжевым".

О других важных новостях

26 марта в Украине зафиксировали 17 424 случая коронавируса, 290 больных умерли, госпитализированы 4 747 человек и 7124 человека выздоровели. В сутки против COVID-19 привили 17 939 человек.

Бразильский Институт Бутантан разработал вакцину против коронавируса и ждет разрешения для старта клинических испытаний на людях.

Власть Тернопольщины получила предупреждение из-за вакцинации вне очереди - раньше в области вне очереди вакцинировали работников частных предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината".

Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку, поскольку Украина, по словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, ежегодно теряет миллиарды из-за деятельности нелегальных АЗС.

Бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу частной военной компании, госпитализировали из-за ухудшения самочувствия и к нему не пускают защитников.

Более трехсот судов стоят в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given, севшим на мель.

Зеленский заявил, что высказывания отдельных украинских политиков "сильно мешают" пересмотру индийским правительством решения об ограничении на экспорт вакцины CoviShield.

В 3:00 28 марта Украина перешла на летнее время - стрелки часов переводят на один час вперед.

30 марта состоится внеочередное заседание парламента. На нем депутаты планируют выслушать руководство СБУ, ГБР и Нацполиции о событиях на Банковой 20 марта.

Украинская правда
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