Главные новости субботы и ночи: "отдых" Тупицкого, новые карантинные зоны

Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, МЗ обновило список "красных" зон - актуальные новости 27 марта.

О Тупицком

Президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

По словам Зеленского, "указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых".

О "красных зонах"

Министерство здравоохранения дважды за день обновило перечень "красных" карантинных зон. Утром МЗ отнесло к "красному" уровню 13 регионов.

Однако впоследствии ведомство вычеркнуло из "красных" зон Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области. Они теперь отнесены к "оранжевым".

О других важных новостях

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