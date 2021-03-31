Головні новини вівторка і ночі: штраф компаніям Коломойського, Держдеп про права людини

АМКУ наклав штраф у розмірі 4,7 млрд грн на компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського, американський Держдеп оприлюднив звіт про порушення прав людини в Україні – актуальні новини 30 березня.

Про штраф для паливних компаній

Антимонопольний комітет визнав дії компаній групи "Приват" Ігоря Коломойського антиконкурентними узгодженими діями і наклав на компанії штраф – 4,7 млрд грн.

Мова йде про ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ "Укрнафта").

Про звіт Держдепу США

Держсекретар США Ентоні Блінкен представив 45 щорічну доповідь про дотримання прав людини, в якій повідомляється про зловживання і порушення в країнах світу. В Україні істотні проблеми прав людини, зокрема, включали вбивства, тортури, незаконні арешти або затримання тощо.

Згідно зі звітом, влада, як правило, не вживала адекватних кроків для судового переслідування або покарання більшості посадових осіб, які здійснювали зловживання, що створювало атмосферу безкарності.

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