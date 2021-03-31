Главные новости вторника и ночи: штраф компаниям Коломойского, Госдеп о правах человека

АМКУ наложил штраф в размере 4,7 млрд грн на компании группы "Приват" Игоря Коломойского, американский Госдеп опубликовал отчет о нарушении прав человека в Украине - актуальные новости 30 марта.

О штрафе для топливных компаний

Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.

Речь идет о ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторах АЗС (в т. ч. ПАО "Укрнафта").

Об отчете Госдепа США

Госсекретарь США Энтони Блинкен представил 45 ежегодный доклад о соблюдении прав человека, в котором сообщается о злоупотреблениях и нарушениях в странах мира. В Украине существенные проблемы прав человека, в частности, включали убийства, пытки, незаконные аресты или задержания и тому подобное.

Согласно отчету, власть, как правило, не предпринимала адекватные меры для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, осуществлявших злоупотребления, что создавало атмосферу безнаказанности.

О других важных новостях

Украина получила подтверждение от глобальной инициативы по распределению вакцин COVAX о выделении еще миллиона доз вакцины Pfizer.

Во Львове продлили усиленный карантин до 12 апреля в связи с ростом количества больных COVID и госпитализаций — транспорт переходит в режим спецперевозок.

Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа — таким образом Украина стала первой страной, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги.

Рада приняла выплаты 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

СБУ провела следственные действия в отношении членов общественной организации "Украинский выбор" по делу о содействии незаконной оккупации Россией Крыма.

Рада назначила выборы мэра Харькова на воскресенье 31 октября 2021 года.

Один из членов охранной фирмы "Donbass Battalion corporation", которую СБУ считает незаконной ЧВК под руководством экс-нардепа Семенченко, сотрудничал со следствием и был освобожден от ответственности.

За сутки 29 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 10 533 лицам, госпитализировали 2 597 человек, умерли 286 больных, выздоровели 3 576 человек.

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепа США в прошлом году. Об этом инциденте ранее не сообщалось.

Рада приняла инициированный президентом закон, цель которого реформирование системы военных комиссариатов. Он также позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае "особого периода".