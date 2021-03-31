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Новини 31 березня: посилення карантину в Києві, декларації посадовців

Середа, 31 березня 2021, 21:22

Київ продовжує та посилює карантин: в транспорт лише за перепусткою, Зеленський задекларував 19 мільйонів доходу і держдачу, — актуальні новини 31 березня.

Про посилення карантину в Києві

З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки. 

Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Про декларації

Доходи президента Володимира Зеленського та членів його родини у 2020 році склали майже 23 мільйони гривень.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов задекларував 500 тисяч заробітної плати, кілька дорогих автомобілів та коштовних годинників.

А от депутат Харківської міськради від "Опозиційної платформи – За життя" Саід Джавід задекларував живого африканського лева, якого придбав ще у 2017 році.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак задекларував 444 тисячі заробітної плати на посаді та автівку за 3 мільйони гривень.

Про інші важливі новини

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін провели переговори у форматі відеоконференції, на яких обговорювали в тому числі ситуацію на Донбасі.

Народна депутатка "Слуги народу" Анна Колісник, яку підловили на курйозному листуванні, розповіла, що не збирається покидати країну назовсім, а просто хоче відпочити за кордоном на травневі свята. 

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський на довиборах у Верховну Раду в окрузі №87, де поки перемагає силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк, вимагає визнати вибори недійсними і оголосити перевибори.

Президент Володимир Зеленський ініціював переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва для підвищення благоустрою в регіонах, у Кабінеті міністрів уже розробили пропозиції щодо "деконцентрації" органів влади. 

Кабмін збільшив тариф на доставку пенсій у до 2,65% суми виплати у селах та до 1,3% у містах з 1 квітня.

За добу 30 березня в Україні діагностували 11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 558 осіб, померли 407 хворих, одужали 6 405 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що протягом квітня-травня Україна має отримати 4,9 млн доз вакцин в рамках підписаних угод. 

Під час весняного призову, який почнеться з 1 квітня, до лав Збройних сил планують призвати 14 246 осіб, що на 6,5 тисяч менше, ніж у минулому році. 

У 2020 році вперше за час вимірювання рівня прозорості роботи органів місцевої влади одразу два міста потрапили до категорії "прозорих" — це Маріуполь і Львів, які набрали 86,6 та 85,2 бала зі 100.



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