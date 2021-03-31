Новости 31 марта: усиление карантина в Киеве, декларации чиновников

Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску, Зеленский задекларировал 19 миллионов дохода и госдачу, — актуальные новости 31 марта.

Об усилении карантина в Киеве

С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

О декларациях

Доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили почти 23 миллиона гривен.

Министр здравоохранения Максим Степанов задекларировал 500 тысяч заработной платы, несколько дорогих автомобилей и ценных часов.

А вот депутат Харьковского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Саид Джавид задекларировал живого африканского льва, которого приобрел еще в 2017 году.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак задекларировал 444 тысячи заработной платы в должности и автомобиль за 3 миллиона гривен.

О других важных новостях

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсуждали, в том числе, ситуацию на Донбассе.

Народный депутат "Слуги народа" Анна Колесник, которую поймали на курьезной переписке, рассказала, что не собирается покидать страну насовсем, а просто хочет отдохнуть за границей на майские праздники.

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский на довыборах в Верховную Раду в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк, требует признать выборы недействительными и объявить перевыборы.

Президент Владимир Зеленский инициировал перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева для повышения благоустройства в регионах, в Кабинете министров уже разработали предложения по "деконцентрации" органов власти.

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За сутки 30 марта в Украине диагностировали 11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 558 человек, умерли 407 больных, выздоровели 6 405 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в течение апреля-мая Украина должна получить 4,9 млн доз вакцин в рамках подписанных соглашений.

Во время весеннего призыва, который начнется с 1 апреля, в ряды Вооруженных сил планируется призвать 14 246 человек, что на 6,5 тысяч меньше, чем в прошлом году.

В 2020 году впервые за время измерения уровня прозрачности работы органов местной власти сразу два города попали в категорию "прозрачных" - это Мариуполь и Львов, набравшие 86,6 и 85,2 балла из 100.