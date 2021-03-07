Головні новини суботи і ночі: ДТП з українцями у Польщі, візит Вселенського патріарха в Україну

У Польщі рейсовий автобус з українцями потрапив у ДТП, Вселенський патріарх Варфоломій приїде до України, – актуальні новини 6 березня.

Про ДТП у Польщі

У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Спочатку повідомлялось про 6 загиблих та 35 травмованих українців.

За уточненими даними, внаслідок аварії загинули 5 людей, а не шість.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

Про візит патріарха

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Вселенський патріарх Варфоломій приїде до України на святкування Дня Незалежності.

Про інші важливі новини

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