Біля посольства України в Москві влаштували провокацію з "російським Кримом"

Невідомі влаштували провокацію біля будівлі Посольства України в Російській Федерації – на парканах навпроти розвісили плакати образливого характеру.

Джерело: сайт Міністерства закордонних справ, журналіст Роман Цимбалюк у Facebook

Дослівно МЗС: "30 та 31 березня в Москві невідомі особи розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів Посольства і коментарями образливого характеру.

Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці у місті".

Деталі: В МЗС заявили, що розглядають цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року, за якою приймаюча сторона мусить запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, гарантувати безпеку, недоторканість і повагу дипломатичного агента.

МЗС вимагає від російської сторони ретельно розслідувати те, що сталося, притягнути винних до відповідальності, недопускати подібних акцій надалі і забезпечити умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ.

Повідомляється, що Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту у зв'язку з зазначеною антиукраїнською акцією.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, поблизу посольства з’явились плакати з фотографіями співробітників дипломатичної установи і написами "Крим – це Росія".

Фото з facebook Романа Цимбалюка

Що передувало: До річниці кримського незаконного "референдуму" в ніч з 15 на 16 березня в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни "зізнаються", що працюють на спецслужби і визнають Крим українським.

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