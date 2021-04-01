Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Біля посольства України в Москві влаштували провокацію з "російським Кримом"

Четвер, 1 квітня 2021, 13:41
ФОТО З FACEBOOK РОМАНА ЦИМБАЛЮКА

Невідомі влаштували провокацію біля будівлі Посольства України в Російській Федерації – на парканах навпроти розвісили плакати образливого характеру.

Джерело: сайт Міністерства закордонних справ, журналіст Роман Цимбалюк у Facebook

Дослівно МЗС: "30 та 31 березня в Москві невідомі особи розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів Посольства і коментарями образливого характеру.

Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці у місті".

Деталі: В МЗС заявили, що розглядають цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року, за якою приймаюча сторона мусить запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, гарантувати безпеку, недоторканість і повагу дипломатичного агента.

МЗС вимагає від російської сторони ретельно розслідувати те, що сталося, притягнути винних до відповідальності, недопускати подібних акцій надалі і забезпечити умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ.

Повідомляється, що Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту у зв'язку з зазначеною антиукраїнською акцією.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, поблизу посольства з’явились плакати з фотографіями співробітників дипломатичної установи і написами "Крим – це Росія".

 
Фото з facebook Романа Цимбалюка

Що передувало: До річниці кримського незаконного "референдуму" в ніч з 15 на 16 березня в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни "зізнаються", що працюють на спецслужби і визнають Крим українським.

Передістоорія:

  • В ніч на 23 лютого 2021 року перед усіма дипломатичними установами Росії на території України встановили біл-борди та лайтбокси з емблемою контррозвідки Служби безпеки України та нагадуванням, що Крим – це Україна.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнапровокації


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Війська США прийшли в повну боєготовність через події на Донбасі – ЗМІ

Наявність перепусток у столичне метро перевірятиме поліція

У Польщі новий рекорд заражень коронавірусом та знову понад 600 померлих

фото, оновленоОВК № 87 оточили спецпризначенці. В СБУ пояснюють "загрозою дестабілізації"

Голова Верховного суду задекларувала викрадені в неї десятки тисяч доларів і євро

COVID-19: лише одна область в Україні залишається "жовтою"

Усі новини...
Росія
"Геть з Грузії": російського ведучого Познера змусили поїхати з Тбілісі
У Нацбанку відреагували на програш Ощадбанком апеляції у спорі з РФ
Служив у генштабі і має хвору дитину: ЗМІ розповіли про італійця, який шпигував для РФ
Останні новини
15:28
У опорних лікарнях Харківщини лишилось 30 ліжок із киснем
15:26
УПЦ МП принесе в Офіс Зеленського звернення про скасування перейменування церкви
15:14
1 квітняЮщенко зводив Байдена у пивний паб. Пили "Кока-Колу"
14:59
Держава докапіталізує "Експортно-кредитне агентство" на 1,8 мільярда
14:56
Війська США прийшли в повну боєготовність через події на Донбасі – ЗМІ
14:52
НАЗК відновило фінансування "Слуги народу"
14:34
Познера, якого змусили поїхати з Тбілісі, оштрафували на $500 за порушення карантину
14:26
Швеція визнала, що не встигає вакцинувати усіх дорослих до кінця червня
14:21
Бюджетним установам дозволили купувати електроенергію без тендерів
14:16
Сайт КС запрацював, але ще з перебоями
Усі новини...