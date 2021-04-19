Новини 19 квітня: вечірка Тищенка, перший політ на Марсі

"Слуга народу" Тищенко влаштував вечірку під час карантину: поліція перевіряє, Гелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі, — актуальні новини 19 квітня.

Про вечірку Тищенка

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі — за даними ЗМІ, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Журналістам вдалось дізнатись деталі святкування у карантин дня народження дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка: гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти фото та відео у день події та не відмічати локацію.

Про перший політ на Марсі

Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".

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