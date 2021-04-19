Новости 19 апреля: вечеринка Тищенко, первый полет на Марсе

"Слуга народа" Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция проверяет, Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе, — актуальные новости 19 апреля.

О вечеринке Тищенко

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле — по данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Журналистам удалось узнать детали празднования в карантин дня рождения жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко: гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.

О первом полете на Марсе

Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".

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