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Новости 19 апреля: вечеринка Тищенко, первый полет на Марсе

Понедельник, 19 апреля 2021, 21:37
Новости 19 апреля: вечеринка Тищенко, первый полет на Марсе
NASA

"Слуга народа" Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция проверяет, Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе, — актуальные новости 19 апреля.

О вечеринке Тищенко

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле — по данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Журналистам удалось узнать детали празднования в карантин дня рождения жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко: гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.

О первом полете на Марсе

Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".

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Украинская правда
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