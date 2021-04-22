Головні новини середи і ночі: закон про призов резервістів, нові санкції в дії

Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів без мобілізації, а також ввів в дію санкції проти ряду фізичних та юридичний осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня, — актуальні новини 21 квітня і ночі.

Про закон про призов резервістів без мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період.

Про введення в дію нових санкцій

Президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти ряду фізичних та юридичний осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.

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