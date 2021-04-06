Катастрофа МАУ: Іран заявив про висунуті звинувачення 10 посадовцям

Стосовно десяти іранських офіційних осіб винесено постанову про притягнення як обвинувачених у справі про катастрофу літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в небі над Іраном в січні 2020 року.

Джерело: AP з посиланням на військового прокурора Ірану Голамаббаса Торкі

Пряма мова Торкі: "Був винесений обвинувальний висновок у справі про український літак, і було проведене серйозне й точне розслідування, а також пред'явлені обвинувальні акти 10 винним особам".

Деталі: При цьому подробиць щодо підозрюваних він розкривати не став.

Заява прокурора збіглася у часі з наближенням зустрічі у Відні, на якій офіційний Тегеран та п’ять держав-учасниць ядерної угоди обговорюватимуть її подальшу долю.

Що передувало: Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття літака, а МЗС України його розкритикувало.

Передісторія: