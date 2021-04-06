Катастрофа МАУ: Іран заявив про висунуті звинувачення 10 посадовцям
Стосовно десяти іранських офіційних осіб винесено постанову про притягнення як обвинувачених у справі про катастрофу літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в небі над Іраном в січні 2020 року.
Джерело: AP з посиланням на військового прокурора Ірану Голамаббаса Торкі
Пряма мова Торкі: "Був винесений обвинувальний висновок у справі про український літак, і було проведене серйозне й точне розслідування, а також пред'явлені обвинувальні акти 10 винним особам".
Деталі: При цьому подробиць щодо підозрюваних він розкривати не став.
Заява прокурора збіглася у часі з наближенням зустрічі у Відні, на якій офіційний Тегеран та п’ять держав-учасниць ядерної угоди обговорюватимуть її подальшу долю.
Що передувало: Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття літака, а МЗС України його розкритикувало.
Передісторія:
- 8 січня 2020 року літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розбився в Ірані. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
- 11 січня 2020 року Іран визнав, що збив пасажирський літак авіакомпанії МАУ. До цього нібито призвів людський фактор: військові помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль після удару американського безпілотника, в результаті якого загинув високопоставлений іранський військовий генерал в Іраку.
- У липні 2020 року в Ірані заявили, що катастрофа Boeing компанії "Міжнародні авіалінії України" була викликана неправильним налаштуванням системипротиповітряної оборони.
- Іран зволікав із наданням інформації та рішенням про компенсації родинам загиблих. Іран передав Франції "чорні скриньки" літака МАУлише влітку. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що розшифровані дані підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".
- 30 грудня стало відомо, що Іран виділить $150 000 родинамкожної із жертв катастрофи рейсу PS752 (літака МАУ). Канаду не задовільняє така пропозиція Ірану.
- 31 грудня 2020 року Іран "з п'ятої спроби" передав Україні проєкт технічного звітущодо причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.