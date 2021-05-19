Головні новини вівторка і ночі: Євробачення, відставка міністрів

Рада звільнила трьох міністрів, Україна пройшла до фіналу Євробачення – актуальні новини 18 травня.

Про Євробачення-2021

У Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021 за участі представників 16 країн. Український гурт GO_A співав 15-м і потрапив до фіналу. Він відбудеться 22 травня.

Вперше на Євробаченні прозвучала пісня повністю українською мовою.

Окрім України, до фіналу потрапили Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеція, Бельгія.

Автоматично до фіналу, як і завжди, проходять країни-засновники Євробачення: Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія та країна-переможець минулого конкурсу - Нідерланди.

Про міністрів

Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про інші важливі новини

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