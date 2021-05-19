Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини вівторка і ночі: Євробачення, відставка міністрів

Середа, 19 травня 2021, 08:00
Головні новини вівторка і ночі: Євробачення, відставка міністрів
eurovision.tv

Рада звільнила трьох міністрів, Україна пройшла до фіналу Євробачення – актуальні новини 18 травня.

Про Євробачення-2021

У Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021 за участі представників 16 країн. Український гурт GO_A співав 15-м і потрапив до фіналу. Він відбудеться 22  травня.

Вперше на Євробаченні прозвучала пісня повністю українською мовою. 

Окрім України, до фіналу потрапили Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеція, Бельгія. 

Автоматично до фіналу, як і завжди, проходять країни-засновники Євробачення: Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія та країна-переможець минулого конкурсу - Нідерланди. 

Про міністрів

Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про інші важливі новини

Генеральна прокуратура Нью-Йорка заявила, що проводить кримінальне розслідування щодо бізнес-імперії колишнього президента США  Дональда Трампа Trump Organization.

За даними AP, резидент США Джо Байден і офіційні особи адміністрації закликали прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і інших ізраїльських високопосадовців припинити бомбардування Сектору Газа.

Іспанія направила війська на територію свого ексклава Сеута для патрулювання кордону з Марокко – після того, як в Сеуту проникли близько 8 тисяч мігрантів, зокрема 1,5 тисячі неповнолітніх.

ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена повідомляють, що Штати можуть скасувати санкції проти компанії-оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG, щоб "не розривати відносини з Німеччиною".

Україна вкотре стала другою за смертністю від COVID-19 в Європі.

У Міноборони розглядають можливість купівлі системи на кшталт "Залізного купола", яка зараз діє в Ізраїлі.

Головнокомандувач Збройних Сил генерал-полковник Руслан Хомчак під час засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною повідомив, що Росія попри свої обіцянки відвести війська, досі тримає понад 80 тисяч військових біля кордонів України.

Близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. СБУ пояснила, що її співробітники дзвонили у двері квартири Кличка і в двері його сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження щодо контрабанди паливно-мастильних матеріалів.

В Україну прибули 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, ЮНІСЕФ обіцяє доправити до кінця тижня ще майже півмільйона доз вакцини в рамках ініціативи COVAX.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: