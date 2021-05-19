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Главные новости вторника и ночи: Евровидение, отставка министров

Среда, 19 мая 2021, 08:00
eurovision.tv

Рада уволила трех министров, Украина прошла в финал Евровидения - актуальные новости 18 мая.

О Евровидении-2021

В Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021 с участием представителей 16 стран. Украинская группа GO_A пела 15-ая и попала в финал. Он состоится 22 мая.

Впервые на Евровидении прозвучала песня полностью на украинском языке.

Кроме Украины, в финал попали Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.

Автоматически в финал, как и всегда, проходят страны-основатели Евровидения: Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и страна-победитель прошлого конкурса - Нидерланды.

О министрах

Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

О других важных новостях

Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что проводит уголовное расследование в отношении бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization.

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СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщают, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, чтобы "не разрывать отношения с Германией".

Украина в очередной раз стала второй по смертности от COVID-19 в Европе.

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Около 20 правоохранителей пришли в дом по улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко. СБУ объяснила, что ее сотрудники звонили в дверь квартиры Кличко и в двери его соседей, чтобы получить информацию о фигурантах производства по контрабанде горюче-смазочных материалов.

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Украинская правда


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