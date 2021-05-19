Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости вторника и ночи: Евровидение, отставка министров

Среда, 19 мая 2021, 08:00
Главные новости вторника и ночи: Евровидение, отставка министров
eurovision.tv

Рада уволила трех министров, Украина прошла в финал Евровидения - актуальные новости 18 мая.

О Евровидении-2021

В Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021 с участием представителей 16 стран. Украинская группа GO_A пела 15-ая и попала в финал. Он состоится 22 мая.

Впервые на Евровидении прозвучала песня полностью на украинском языке.

Кроме Украины, в финал попали Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.

Автоматически в финал, как и всегда, проходят страны-основатели Евровидения: Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и страна-победитель прошлого конкурса - Нидерланды.

О министрах

Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

О других важных новостях

Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что проводит уголовное расследование в отношении бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization.

По данным AP, президент США Джо Байден и официальные лица администрации призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других израильских чиновников прекратить бомбардировки Сектора Газа.

Испания направила войска на территорию своего эксклава Сеута для патрулирования границы с Марокко - после того, как в Сеуту проникли около 8000 мигрантов, в том числе 1,5 тысячи несовершеннолетних.

СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщают, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, чтобы "не разрывать отношения с Германией".

Украина в очередной раз стала второй по смертности от COVID-19 в Европе.

В Минобороны рассматривают возможность покупки системы типа "Железного купола", которая сейчас действует в Израиле.

Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной сообщил, что Россия, несмотря на свои обещания отвести войска, до сих пор держит более 80 тысяч военных у границ Украины.

Около 20 правоохранителей пришли в дом по улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко. СБУ объяснила, что ее сотрудники звонили в дверь квартиры Кличко и в двери его соседей, чтобы получить информацию о фигурантах производства по контрабанде горюче-смазочных материалов.

В Украину прибыли 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, ЮНИСЕФ обещает доставить до конца недели еще почти полмиллиона доз вакцины в рамках инициативы COVAX.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: