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Новини 25 травня: авіасполучення з Білоруссю, закон про спротив

Вівторок, 25 травня 2021, 21:02

Білорусь продовжує відкидати звинувачення щодо посадки літака Ryanair, Зеленський пропонує збільшити чисельність Збройних сил України – актуальні новини 25 травня.

Про Білорусь

Білорусь наполягає, що літак Ryanair з білоруським опозиціонером та колишнім  головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем зійшов з рейсу без будь-якого примусу. У той час у Nexta заявили, що після затримання в Мінську Протасевича редакція отримала "безліч загроз".

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. На авіаблокаду Білорусь відреагувала нотою протесту.

Про закон Зеленського

Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити Закон про основи національного спротиву і у зв'язку з ним збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців. 

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Українська правда


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