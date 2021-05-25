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Новости 25 мая: авиасообщение с Беларусью, закон о сопративлении

Вторник, 25 мая 2021, 21:02
Новости 25 мая: авиасообщение с Беларусью, закон о сопративлении

Беларусь продолжает отвергать обвинения по посадке самолета Ryanair, Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины - актуальные новости 25 мая.

О Беларуси

Беларусь настаивает, что самолет Ryanair с белорусским оппозиционером и бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем сошел с рейса без всякого принуждения. В то время в Nexta заявили, что после задержания в Минске Протасевича редакция получила "множество угроз".

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. На авиаблокаду Беларусь отреагировала нотой протеста. 

О законе Зеленского

Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об основах национального сопротивления, и в связи с ним увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.

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Украинская правда

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