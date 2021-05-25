Новости 25 мая: авиасообщение с Беларусью, закон о сопративлении

Беларусь продолжает отвергать обвинения по посадке самолета Ryanair, Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины - актуальные новости 25 мая.

О Беларуси

Беларусь настаивает, что самолет Ryanair с белорусским оппозиционером и бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем сошел с рейса без всякого принуждения. В то время в Nexta заявили, что после задержания в Минске Протасевича редакция получила "множество угроз".

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. На авиаблокаду Беларусь отреагировала нотой протеста.

О законе Зеленского

Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об основах национального сопротивления, и в связи с ним увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия.

Мальта объявила о получении коллективного иммунитета к коронавирусу. Страна вакцинировали 70% своего взрослого населения как минимум одной дозой вакцины против COVID-19.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве.

ГБР завершило досудебное расследование и направило в суд дело о "кнопокодавстве" нардепа из группы "Доверие" Владислава Поляка.

Тренером футбольного клуба "Шахтер" на следующие два сезона стал итальянец Роберто Де Дзерби.

За предыдущие сутки в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 854 больных, умерли 249 человек, выздоровели 17 504 человека.