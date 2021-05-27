Новини 27 травня: неявка Порошенка на допит, деталі законопроєкту про олігархів

Порошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю", З’явилися деталі законопроєкту Зеленського про олігархів, — актуальні новини 27 травня.

Про Порошенка та СБУ

Народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука" 27 травня.

Адвокат Ігор Головань заявив, що п’ятий президент, нардеп Петро Порошенко не з’явився на допит до СБУ через те, що його не проінформували у передбаченому законом порядку.

Про деталі законопроєкту про олігархів

Редакція ZN.UA ознайомилася із текстом проєкту закону "Про олігархів" і дійшла висновку, що з ним не все гаразд.

В Офісі президента заявили, що опублікований редакцією ZN.UA зміст законопроєкту про олігархів не відповідає тексту, який підготували в ОП.

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