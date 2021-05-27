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Новини 27 травня: неявка Порошенка на допит, деталі законопроєкту про олігархів

Четвер, 27 травня 2021, 21:13

Порошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю", З’явилися деталі законопроєкту Зеленського про олігархів, — актуальні новини 27 травня.

Про Порошенка та СБУ

Народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука" 27 травня.

Адвокат Ігор Головань заявив, що п’ятий президент, нардеп Петро Порошенко не з’явився на допит до СБУ через те, що його не проінформували у передбаченому законом порядку.

Про деталі законопроєкту про олігархів

Редакція ZN.UA ознайомилася із текстом проєкту закону "Про олігархів" і дійшла висновку, що з ним не все гаразд.

В Офісі президента заявили, що опублікований редакцією ZN.UA зміст законопроєкту про олігархів не відповідає тексту, який підготували в ОП. 

Про інші важливі новини

Лист про нібито бомбу на борту рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса, який використали як привід для посадки літака у Мінську, надійшов на електронну скриньку аеропорту вже після того, як білоруські диспетчери повідомили пілотам про замінування.

Французька авіакомпанія Air France в середу скасувала рейс Париж-Москва через відсутність дозволу на захід у повітряний простір Росії.

Київська міська прокуратура заявляє про затримання на хабарі керівників лісопаркового господарства "Конча-Заспа" та парку "Голосіївський".

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявляє, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі через дії режиму Олександра Лукашенка.

Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича, який працював журналістом та висвітлював війну на Донбасі в складі "Азова".

Суд закрив справу про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна звільненим головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким. 

На полігоні "Широкий Лан" почалися випробування 155-мм самохідної артилерійської установки "Богдана", з неї вже здійснено понад 50 пострілів.

Після імунізації майже 1 мільйона українців на несприятливі події поскаржилися менше 1% вакцинованих.

За добу 26 травня в Україні зафіксували 3 509 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 402 особи, померли 183 хворих, одужали 16 867 осіб.

Українська правда


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