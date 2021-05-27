Новости 27 мая: неявка Порошенко на допрос, детали законопроекта про олигархов

Порошенко проигнорировал допрос в СБУ: помчался "навстречу солнцу", Появились детали законопроекта Зеленского об олигархах – СМИ, — актуальные новости 27 мая.

О Порошенко и СБУ

Народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука" 27 мая.

Адвокат Игорь Головань заявил, что пятый президент, нардеп Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ из-за того, что его не проинформировали в предусмотренном законом порядке.

О деталях законопроекта об олигархах

Редакция ZN.UA ознакомилась с текстом проекта закона "Об олигархах" и пришла к выводу, что с ним не все в порядке.

В Офисе президента заявили, что опубликованое редакцией ZN.UA содержание законопроекта об олигархах не соответствует тексту, который подготовили в ОП.

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