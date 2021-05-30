Головні новини суботи і ночі: перший мільйон щеплень, нові партії вакцин

Кількість щеплених першою дозою українців сягнула мільйона, у червні в Україну прибудуть Pfizer та AstraZeneca – актуальні новини 29 травня.

Про щеплення

Кількість українців, щеплених першою дозою COVID-вакцини, збільшилася до 1 008 857.

Завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 123 964 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Крім того, у Центрі вакцинації від COVID-19 в Міжнародному виставковому центрі в Києві почали вакцинацію людей, які записалися на щеплення через "Дію".

Про вакцини

У червні в Україну прибуде кілька сотень тисяч вакцини Pfizer, закупленої за держкошт, та 700 тисяч доз AstraZeneca від механізму COVAX.

Крім того, Україна підписала ще один контракт на поставку вакцин.

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