Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости субботы и ночи: первый миллион прививок, новые партии вакцин

Воскресенье, 30 мая 2021, 08:00

Количество привитых первой дозой украинцев достигло миллиона, в июне в Украину прибудут Pfizer и AstraZeneca - актуальные новости 29 мая.

О прививках

Количество украинцев, привитых первой дозой COVID-вакцины, увеличилось до 1 008 857.

Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, 123 964 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Кроме того, в Центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве начали вакцинацию людей, которые записались на прививку через "Дию".

О вакцинах

В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч вакцины Pfizer, закупленные за госсредства, и 700 тысяч доз AstraZeneca от механизма COVAX.

Кроме того, Украина подписала еще один контракт на поставку вакцин.

О других важных новостях

Вследствие загрязнения пластиком из горящего контейнеровоза MV X-Press Pearl Шри-Ланка сталкивается с "самым сильным загрязнением пляжей в истории страны".

В проекте совместного заявления саммита ЕС-США, который запланирован на 15 июня, есть предложение объединить усилия в противодействии России.

"Челси" выиграл финал Лиги Чемпионов в сезоне 2020/2021. В английском финале "Челси" со счетом 1: 0 одолел "Манчестер Сити".

По данным СМИ, бывшего игрока ФК Шахтер и сборной Украины Вячеслава Шевчука с признаками алкогольного опьянения задержали в Киеве патрульные полицейские.

Украина первой среди стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с Альянсом до 2025 года.

Два украинских института, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, представят первые результаты работы уже в сентябре 2021 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал изменения индикаторов для "зеленых" зон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко отметил, что руководители двух стран обсуждали транш в 500 млн долларов, ситуацию с самолетом Ryanair и другие вопросы.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Киевлян предупредили о сложных погодных условиях, объявлен I уровень опасности

Премьер-министр Британии женился на тайной церемонии

Глава Европарламента говорит об ужесточении санкций против России

видеоОккупированный Симферополь залило водой

фотоЗеленский сообщил о смерти украинского дипломата

Ситуация в Беларуси: Романа Протасевича отправили в минское СИЗО КГБ

Все новости...
Последние новости
14:41
Дипломаты Израиля и Египта обсуждают вопрос Газы и обмен пленными
14:15
Польша пересекла отметку 20 млн прививок против коронавируса
13:55
Премьер Финляндии оплатит расходы на свои завтраки после огласки в СМИ
13:44
Киевлян предупредили о сложных погодных условиях, объявлен I уровень опасности
13:31
Без дистанции, но в масках: Франция провела первый концерт-эксперимент на 5000 зрителей
13:21
Киевская обходная дорога: Укравтодор будет сотрудничать с Bechtel из США
12:58
Премьер-министр Британии женился на тайной церемонии
12:46
Космический корабль Китая состыковался с модулем будущей орбитальной станции
11:47
Глава Европарламента говорит об ужесточении санкций против России
11:35
Шмыгаль поручил возобновить работу комитета по назначению руководителей
Все новости...