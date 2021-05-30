Главные новости субботы и ночи: первый миллион прививок, новые партии вакцин
Количество привитых первой дозой украинцев достигло миллиона, в июне в Украину прибудут Pfizer и AstraZeneca - актуальные новости 29 мая.
О прививках
Количество украинцев, привитых первой дозой COVID-вакцины, увеличилось до 1 008 857.
Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, 123 964 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).
Кроме того, в Центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве начали вакцинацию людей, которые записались на прививку через "Дию".
О вакцинах
В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч вакцины Pfizer, закупленные за госсредства, и 700 тысяч доз AstraZeneca от механизма COVAX.
Кроме того, Украина подписала еще один контракт на поставку вакцин.
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