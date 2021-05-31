Головні новини неділі і ночі: смерть Бешти і Слабошпицького, карантин улітку

Померли літературознавець Михайло Слабошпицький та колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта, Ляшко прогнозує послаблення карантину влітку – актуальні новини 30 травня.

Про Слабошпицького

Український літературознавець, публіцист, громадський діяч і письменник Михайло Слабошпицький помер на 75-му році життя у ніч на неділю, 30 травня. Про причини смерті не повідомляється.

Про Бешту

Колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер в ніч на 30 травня на острові Ко Ліпе на півдні Таїланду. За попередньою інформацією, Бешта помер від серцевого нападу.

Про карантин

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період, оскільки "вже є карантинна втома, пандемічна втома".

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