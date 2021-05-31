Главные новости воскресенья и ночи: смерть Бешты и Слабошпицкого, карантин летом
Умерли литературовед Михаил Слабошпицкий и бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, Ляшко прогнозирует ослабление карантина летом - актуальные новости 30 мая.
О Слабошпицком
Украинский литературовед, публицист, общественный деятель и писатель Михаил Слабошпицкий умер на 75-м году жизни в ночь на воскресенье, 30 мая. О причинах смерти не сообщается.
О Беште
Бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер в ночь на 30 мая на острове Ко Липе на юге Таиланда. По предварительной информации, Бешта умер от сердечного приступа.
О карантине
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантина на летний период, поскольку "уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость".
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