Надіслана Індії міжнародна допомога не надходить до лікарень — СNN

Надіслана Індії міжнародна допомога у зв’язку зі спалахом COVID-19 у країні затримується в аеропорту і не надходить до лікарень.

Джерело: CNN

Деталі: Минулого тижня до Індії почали прибувати літаки з апаратами штучної вентиляції легень, киснем і противірусними препаратами. Водночас, протягом днів велика частина вантажу була в ангарах аеропорту, поки лікарні вимагали більше провізії. Медичні працівники та місцеві чиновники, як і раніше, повідомляють про нестачу необхідного.

Керівництво Індії категорично спростувало будь-які затримки, заявивши, що встановило "впорядкований механізм" для розподілу допомоги. У Міністерстві охорони здоров'я країни кажуть, що майже 4 мільйони подарованих медикаментів та обладнання вже передані в 38 медичних установ по всій країні. Але на місцях стверджують, що уряд практично не повідомляв про те, як і коли вони отримають допомогу.

Як повідомляється, одна з проблем розподілу допомоги полягає в тому, що уряд не мав протоколів до отримання допомоги, і йому довелося швидко створити керівні принципи щодо розподілу і координації. Уряду треба було сім днів, щоб створити механізм розподілу поставок по штатах.

Після прибуття до Індії допомога надходить в Індійське товариство Червоного Хреста, яке тісно співпрацює з урядом. Червоний Хрест працює з митницею для затвердження товарів. Після митниці предмети передають в міністерство і державному виробнику медичних товарів HLL Lifecare, який займається транспортуванням допомоги до кінцевого пункту призначення.

У CNN зазначають, що це масштабне логістичне завдання, тому що "матеріали з-за кордону зараз надходять в різних кількостях, специфікаціях і в різний час", і "у багатьох випадках" тип або кількість предметів допомоги не відповідають інвентарному списку, наданому іноземним донором.

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