Головні новини середи і ночі: "зелена" Україна, проблеми з "Голосом"

Вся Україна опинилася у "зеленій" зоні, з "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів — актуальні новини 9 червня і ночі.

Про "зелену" зону

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.

Очільник МОЗ Ляшко пропонує уряду послабити карантин, але продовжити його до кінця літа. У МОЗ планують скасувати вимоги щодо заповненості залів, роботи спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток.

Про "Голос"

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

У партії "Голос" заявили, що про наміри окремих нардепів вийти із фракції та партії офіційно ніхто не повідомляв, а реагувати будуть вже на конкретні дії обранців.

Осередок партії "Голос" у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із "Голосу" Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

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