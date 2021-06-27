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Головні новини суботи і ночі: Китай про шантаж вакцинами, загиблий військовий

Неділя, 27 червня 2021, 08:00
Головні новини суботи і ночі: Китай про шантаж вакцинами, загиблий військовий

Китай прокоментував звинувачення в шантажі України вакцинами, внаслідок обстрілу біля Пісків загинув старший солдат Андрій Гонар – актуальні новини 26 червня.

Про Китай і вакцини

Китай заявив, що постачає вакцини іншим країнам без будь-яких політичних умов, однак привітав вилучення Україною свого підпису під заявою про права людини в китайському регіоні Сіньцзян.

Водночас Китай прямо не відповів на конкретне звинувачення в тиску на Україну.

Голова комітету Верховної Ради із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко заявив, що комітет не отримував інформації про відкликання Києвом підпису під заявою щодо Сіньцзяну.

Раніше агентство Associated Press із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Україна відкликала свій підпис під заявою понад 40 країн щодо розслідування порушення прав людини у Сіньцзяні після погроз Китаю зупинити постачання Україні вакцин.

Про Андрія Гонара

26 червня внаслідок обстрілу біля Пісків загинув старший солдат Гонар Андрій Миколайович.  Він служив у бригаді імені Виговського з 2019 року та був старшим водієм мотопіхотної групи. 

Військовий був уродженцем Кривого Рогу. Під час ворожого обстрілу він отримав осколкове поранення, не сумісне з життям.

Про інші важливі новини

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Українська правда
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