Главные новости субботы и ночи: Китай о шантаже вакцинами, погибший военный

Китай прокомментировал обвинения в шантаже Украины вакцинами, в результате обстрела у Песков погиб старший солдат Андрей Гонар - актуальные новости 26 июня.

О Китае и вакцинах

Китай заявил, что поставляет вакцины другим странам без каких-либо политических условий, однако поприветствовал изъятие Украиной своей подписи под заявлением о правах человека в китайском регионе Синьцзян.

В то же время Китай прямо не ответил на конкретное обвинение в давлении на Украину.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко заявил, что комитет не получал информации об отзыве Киевом подписи под заявлением о Синьцзяне.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Украина отозвала свою подпись под заявлением 40 стран по расследованию нарушений прав человека в Синьцзяне после угроз Китая остановить поставки Украине вакцин.

Об Андрее Гонаре

26 июня в результате обстрела у Песков погиб старший солдат Гонар Андрей Николаевич. Он служил в бригаде имени Выговского с 2019 г. и был старшим водителем мотопехотной группы.

Военный был уроженцем Кривого Рога. Во время вражеского обстрела он получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.

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