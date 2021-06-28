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Головні новини неділі і ночі: СБУ і Кіркоров, російські найманці в ЦАР

Понеділок, 28 червня 2021, 08:00
Головні новини неділі і ночі: СБУ і Кіркоров, російські найманці в ЦАР

Філіпа Кіркорова виключили зі списку загроз через "судові прецеденти", в ООН з’ясували, що російські найманці коять військові злочини в ЦАР – актуальні новини 27 червня.

Про Кіркорова

Служба безпеки України надіслала до Міністерства культури та інформполітики новий лист з проханням виключити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Згодом в СБУ пояснили, що рекомендували виключити Кіркорова через наявність судових прецедентів.

Раніше Кіркорова внесли до списку Мінкульту через його підтримку окупації Криму Росією.

Про ЦАР

Слідчі ООН з’ясували, що російські найманці, дислоковані в Центральноафриканській Республіці, вбили мирних жителів, розграбували будинки і застрелили вірян в мечеті під час великої військової операції на початку цього року.

ЦАР звернулася до Росії в 2017 році, щоб відібрати контроль над своєю торгівлею алмазами у повстанців і допомогти покласти край конфлікту, що триває з 2012 року.

Кремль запропонував направити неозброєних військових інструкторів для допомоги в навчанні центральноафриканської армії, однак швидко стало зрозуміло, що російські "інструктори" насправді були озброєними найманцями.

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Українська правда

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