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Главные новости воскресенья и ночи: СБУ и Киркоров, российские наемники в ЦАР

Понедельник, 28 июня 2021, 08:00

Филиппа Киркорова исключили из списка угроз из-за "судебных прецедентов", в ООН выяснили, что российские наемники совершают военные преступления в ЦАР - актуальные новости 27 июня.

О Киркорове

Служба безопасности Украины направила в Министерство культуры и информполитики новое письмо с просьбой исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Впоследствии в СБУ объяснили, что рекомендовали исключить Киркорова из-за наличия судебных прецедентов.

Ранее Киркорова внесли в список Минкульта за его поддержку оккупации Крыма Россией.

О ЦАР

Следователи ООН выяснили, что российские наемники, дислоцированные в Центральноафриканской Республике, убили мирных жителей, разграбили дома и застрелили верующих в мечети во время крупной военной операции в начале этого года.

ЦАР обратилась к России в 2017 году, чтобы отобрать контроль над своей торговлей алмазами у повстанцев и помочь положить конец конфликту, который длится с 2012 года.

Кремль предложил направить невооруженных военных инструкторов для помощи в обучении центральноафриканской армии, однако быстро стало понятно, что российские "инструкторы" на самом деле были вооруженными наемниками.

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Украинская правда


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