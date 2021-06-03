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Рада засудила інцидент з примусовою посадкою літака у Мінську

Четвер, 3 червня 2021, 11:13

Парламент підтримав постанову "Про заяву Верховної Ради щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську", з якого зняли ексголовного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Заяву підтримали 280 нардепів. "Проти" проголосували 19 парламентарів – колишній "слуга народу" Євгеній Шевченко та представники ОПЗЖ.

У пояснювальній записці йдеться, що своїми діями білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Вказані дії становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеці руху повітряного транспорту та є порушенням міжнародних правил цивільної авіації.

Нардепи вважають важливим висловити солідарність із державами-партнерами, передусім Європейського Союзу та США, та висловити позицію Верховної Ради щодо необхідності невідкладного розслідування Міжнародною організацією цивільної авіації цього неприйнятного акту з відповідними наслідками для тих, хто його вчинив.

Згідно з очікуваннями авторів проєкту, його ухвалення стане черговим кроком до зміцнення міжнародного співробітництва України з міжнародними організаціями, урядами та парламентами держав світу.

Передісторія

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

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Українська правда
Теми: Верховна РадаБілорусь


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