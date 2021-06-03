Рада засудила інцидент з примусовою посадкою літака у Мінську

Парламент підтримав постанову "Про заяву Верховної Ради щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську", з якого зняли ексголовного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Заяву підтримали 280 нардепів. "Проти" проголосували 19 парламентарів – колишній "слуга народу" Євгеній Шевченко та представники ОПЗЖ.

У пояснювальній записці йдеться, що своїми діями білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Вказані дії становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеці руху повітряного транспорту та є порушенням міжнародних правил цивільної авіації.

Нардепи вважають важливим висловити солідарність із державами-партнерами, передусім Європейського Союзу та США, та висловити позицію Верховної Ради щодо необхідності невідкладного розслідування Міжнародною організацією цивільної авіації цього неприйнятного акту з відповідними наслідками для тих, хто його вчинив.

Згідно з очікуваннями авторів проєкту, його ухвалення стане черговим кроком до зміцнення міжнародного співробітництва України з міжнародними організаціями, урядами та парламентами держав світу.

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

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