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Путін заборонив ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини

Четвер, 1 липня 2021, 11:34
Путін заборонив ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини
Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє прирівнювати мету і дії СРСР і нацистської Німеччини та європейських країн "осі", а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над нацизмом.

Джерело: закон "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років" на Офіційному порталі правової інформації РФ, російський "Інтерфакс"

Дослівно: "Забороняється в публічному виступі, у творі, що публічно демонструється, засобах масової інформації або при розміщенні інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу "Інтернет", ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини і європейських країн осі... в період... Другої світової війни".

Деталі: Також закон забороняє "заперечення вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії СРСР під час звільнення країн Європи".

За даними "Інтерфакс", за порушення введених заборон буде передбачена адміністративна відповідальність, аналогічна покаранню за публічну демонстрацію нацистської символіки (ст. 20.3 КоАП).

На даний момент правопорушення карається штрафом в розмірі від 1 до 2 тисяч рублів (370-750 грн – ред.) для громадян, від 1 до 4 тисяч рублів для посадових осіб і від 10 до 50 тисяч рублів для юридичних осіб з конфіскацією предмета правопорушення. Фізичних осіб також можуть арештувати  на строк до 15 діб.

Передісторія:

  • 8 червня російський парламент остаточно прийняв закон, який забороняє ототожнювати мету і дії СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні, а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над фашизмом.

Українська правда

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Теми: ПутінРосіяНімеччинаісторія
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