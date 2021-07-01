Пєсков: "В Україні дуже багато росіян, щоб їх ненавидіти"

Спікер президента Росії Володимира Путіна заявив, що в Україні молодь виховують в дусі ненависті до РФ, але в Україні занадто багато росіян, щоб їх ненавидіти.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю "Первому каналу", російське видання ТАСС

Пряма мова: "Трагедія полягає в тому, що в Україні занадто багато росіян, щоб їх ненавидіти, і в підсумку ця ненависть буде руйнівною для самої країни".

Деталі: За його словами, в Україні молоде покоління "виховується в дусі ненависті до Росії, в дусі ненависті до росіян" і це, на думку Пєскова, "велика трагедія" для України.

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