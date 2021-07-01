Пєсков: "В Україні дуже багато росіян, щоб їх ненавидіти"
Четвер, 1 липня 2021, 15:22
Спікер президента Росії Володимира Путіна заявив, що в Україні молодь виховують в дусі ненависті до РФ, але в Україні занадто багато росіян, щоб їх ненавидіти.
Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю "Первому каналу", російське видання ТАСС
Пряма мова: "Трагедія полягає в тому, що в Україні занадто багато росіян, щоб їх ненавидіти, і в підсумку ця ненависть буде руйнівною для самої країни".
Деталі: За його словами, в Україні молоде покоління "виховується в дусі ненависті до Росії, в дусі ненависті до росіян" і це, на думку Пєскова, "велика трагедія" для України.
Передісторія:
- 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.