Новини 14 липня: скасування указу Зеленського, закон про мову тепер конституційний

ВС скасував указ Зеленського щодо Тупицького, закон про функціонування української мови як державної визнали конституційним, в’їзд до ЄС може стати вільним – актуальні новини 14 липня.

Про Тупицького

Верховний Суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

В Офісі президента вважають, що Верховний Суд своїм рішенням намагається захистити корупційну систему і знищити судову реформу.

Про мовний закон

Конституційний суд визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У той час, народні депутати відкликали частину поправок до бюджетного законопроєкту №5551-2, які стосувалися вживання української мови; не відкликав правки лише Максим Бужанський.

Про в’їзд у ЄС

Посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

В МЗС привітали намір ЄС включити Україну у перелік третіх країн, з яких дозволені несуттєві поїздки, але нагадали, що таке рішення не означає автоматичної можливості в’їзду на територію всіх держав Євросоюзу.

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