Новини 14 липня: скасування указу Зеленського, закон про мову тепер конституційний
ВС скасував указ Зеленського щодо Тупицького, закон про функціонування української мови як державної визнали конституційним, в’їзд до ЄС може стати вільним – актуальні новини 14 липня.
Про Тупицького
Верховний Суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.
В Офісі президента вважають, що Верховний Суд своїм рішенням намагається захистити корупційну систему і знищити судову реформу.
Про мовний закон
Конституційний суд визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
У той час, народні депутати відкликали частину поправок до бюджетного законопроєкту №5551-2, які стосувалися вживання української мови; не відкликав правки лише Максим Бужанський.
Про в’їзд у ЄС
Посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.
В МЗС привітали намір ЄС включити Україну у перелік третіх країн, з яких дозволені несуттєві поїздки, але нагадали, що таке рішення не означає автоматичної можливості в’їзду на територію всіх держав Євросоюзу.
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