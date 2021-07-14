Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 14 июля: отмена указа Зеленского, закон о языке теперь конституционный

Среда, 14 июля 2021, 20:56
Новости 14 июля: отмена указа Зеленского, закон о языке теперь конституционный

ВС отменил указ Зеленского по Тупицкого, закон о функционировании украинского языка как государственного признали конституционным, въезд в ЕС может стать свободным - актуальные новости 14 июля.

О Тупицком

Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

В Офисе президента считают, что Верховный Суд своим решением пытается защитить коррупционную систему и уничтожить судебную реформу.

О языковом законе

Конституционный суд признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В то же время, народные депутаты отозвали часть поправок к бюджетному законопроекту №5551-2, касающиеся употребления украинского языка; не отзывал правки только Максим Бужанский.

О въезде в ЕС

Послы ЕС позволили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

В МИД приветствовали намерение ЕС включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешены несущественные поездки, но напомнили, что такое решение не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств Евросоюза.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.  

Денис Монастырский, который претендует на должность министра внутренних дел, написал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

Пенсионеры Министерства внутренних дел устроили стычки с представителями правоохранительных органов у здания Верховной Рады в среду.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 5 народных депутатов по так называемому делу "Харьковских соглашений".

Социальная сеть Фейсбук вернула сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса, который до этого удалила.

За прошлые сутки зафиксировали 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы - 409 инфицированных, 25 человек умерли, выздоровели - 797 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТупицкий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: