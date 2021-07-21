Головні новини вівторка і ночі: "РівнеАзот", повені в Китаї, політ Безоса
На заводі "РівнеАзот" сталася аварія, китайську провінцію Хенань накрила повінь, Безос полетів у космос – актуальні новини 20 липня.
Про ПАТ "РівнеАзот"
У Рівному на території заводу ПАТ "РівнеАзот" у цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами.
До міста наблизилася хмара рудого диму. Водночас рятувальники кажуть, що хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та довкіллю немає.
Жертв та постраждалих немає.
Про Китай
В китайській провінції Хенань сталася повінь унаслідок зливи, яка йшла протягом кількох днів.
Вода затопила вулиці, і річки вийшли з берегів. Повідомляється, що ураган пошкодив греблю Іхетань недалеко від міста Лоян - в конструкції з'явився 20-метровий пролом. Народно-визвольна армія попередила, що гребля може впасти будь-якої миті.
У десятках міст відбулися масові перебої в транспортному сполученні. У Чженчжоу метро зупинило роботу.
Храм Шаолінь, відомий майстерністю ченців в бойових мистецтвах, був закритий.
12 людей загинули.
Про політ Безоса
Суборбітальна ракета New Shepard компанії Blue Origin вперше в історії компанії вивела на космічну висоту капсулу з людьми - з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом на борту.
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