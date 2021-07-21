Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости вторника и ночи: "Ровноазот", наводнения в Китае, полет Безоса

Среда, 21 июля 2021, 08:00

На заводе "Ровноазот" произошла авария, китайскую провинцию Хэнань накрыло наводнение, Безос полетел в космос - актуальные новости 20 июля.

О ПАО "Ровноазот"

В Ровно на территории завода ОАО "Ровноазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами.

К городу приблизилось облако рыжего дыма. В то же время спасатели говорят, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

Жертв и пострадавших нет.

О Китае

В китайской провинции Хэнань произошло наводнение вследствие ливня, который шел с выходных.

Вода затопила улицы, и реки вышли из берегов. Сообщается, что ураган повредил дамбу Ихетань недалеко от города Лоян - в конструкции появилась 20-метровая брешь. Народно-освободительная армия предупредила, что плотина может упасть в любой момент.

В десятках городов прошли массовые перебои в транспортном сообщении. В Чжэнчжоу метро остановило работу. 

Храм Шаолинь, известный мастерством монахов в боевых искусствах, был закрыт.

12 людей погибли.

О полете Безоса

Суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin  впервые в истории компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми - с самым богатым человеком мира Джеффом Безосом на борту.

О других важных новостях

В Украине объявили первое подозрение за пиратство.

Бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

В Национальной академии наук опубликовали исследования, которые позволяют утверждать о завершении фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. Вместе с тем существует угроза возникновения "взрывных темпов" последующего роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта".

Миллиардера и давнего союзника бывшего президента США Дональда Трампа Томаса Баррака арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в том, что он якобы действовал как агент правительства ОАЭ.

В оргкомитете Токио-2020 не исключают отмены Олимпийских игр в случае резкого увеличения количества случаев COVID-19.

Министерство здравоохранения объявило открытие 5 этапа вакцинации от COVID-19, с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий. Можно вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.

Впервые за почти 130 лет Международный олимпийский комитет внес изменения в девиз Олимпиады, добавив к нему еще одно слово.

Люди с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, получившие российские паспорта, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ в онлайн-формате, решил Центризбирком России.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина и Польша будут противодействовать запуску "Северного потока-2" - заявление

Президент подписал закон о коренных народах

США и Германия официально договорились о "Северном потоке-2": что пообещали Украине

Зеленский ответил на приглашение Байдена

ЕС подталкивает страны к Третьей мировой – Лукашенко

Новости 21 июля: встреча Зеленского с Байденом, соглашение по "Северному потоку-2"

Все новости...
Последние новости
02:07
США пригрозили Турции дополнительными санкциями, если она снова купит оружие у России
01:19
В Риме зафиксировали всплеск COVID-заражений — считается, из-за празднования после Евро
00:36
Кремль заявил, что Меркель и Путин удовлетворены строительством "Северного потока-2"
23:58
Ермак и Кулеба полетят в Вашингтон готовить встречу президентов
23:47
Нидерланды приняли новый режим въезда из Украины в Шенгенскую зону
23:33
"Северный поток-2": МИД инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией
23:04
Украина и Польша будут противодействовать запуску "Северного потока-2" - заявление
22:56
Президент подписал закон о коренных народах
22:30
США и Германия официально договорились о "Северном потоке-2": что пообещали Украине
22:13
Новости экономики: тариф на электроэнергию, расходы бюджета
Все новости...