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Главные новости вторника и ночи: "Ровноазот", наводнения в Китае, полет Безоса

Среда, 21 июля 2021, 08:00
Главные новости вторника и ночи: Ровноазот, наводнения в Китае, полет Безоса

На заводе "Ровноазот" произошла авария, китайскую провинцию Хэнань накрыло наводнение, Безос полетел в космос - актуальные новости 20 июля.

О ПАО "Ровноазот"

В Ровно на территории завода ОАО "Ровноазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами.

К городу приблизилось облако рыжего дыма. В то же время спасатели говорят, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

Жертв и пострадавших нет.

О Китае

В китайской провинции Хэнань произошло наводнение вследствие ливня, который шел с выходных.

Вода затопила улицы, и реки вышли из берегов. Сообщается, что ураган повредил дамбу Ихетань недалеко от города Лоян - в конструкции появилась 20-метровая брешь. Народно-освободительная армия предупредила, что плотина может упасть в любой момент.

В десятках городов прошли массовые перебои в транспортном сообщении. В Чжэнчжоу метро остановило работу. 

Храм Шаолинь, известный мастерством монахов в боевых искусствах, был закрыт.

12 людей погибли.

О полете Безоса

Суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin  впервые в истории компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми - с самым богатым человеком мира Джеффом Безосом на борту.

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Украинская правда
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