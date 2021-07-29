Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука

"Голос" виключив 7 нардепів із лав партії, український плавець Романчук взяв "бронзу" на Олімпіаді — актуальні новини 29 липня.

Про розкол у "Голосі"

На з’їзді політичної сили "Голос", який проігнорувала частина парламентарів, зі складу партії виключили 7 народних депутатів. Це Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровська.

Напередодні вони звинуватили керівництво партії в узурпації влади. "Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик", – заявила Устінова.

Під час з'їзду присутні делегати висловили довіру лідерці партії Кірі Рудик.

Про Олімпіаду

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, напередодні він встановив олімпійський рекорд.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зуміла вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді в Токіо — вона змагатиметься за бронзу.

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