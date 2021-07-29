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Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука

Четверг, 29 июля 2021, 21:04
Новости 29 июля: раскол в Голосе, бронза Романчука

"Голос" исключил 7 нардепов из рядов партии, украинский пловец Романчук взял "бронзу" на Олимпиаде — актуальные новости 29 июля.

О расколе в "Голосе"

На съезде политической силы "Голос", который проигнорировала часть парламентариев, из состава партии исключили 7 народных депутатов. Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская.

Накануне они обвинили руководство партии в узурпации власти. "Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик", – заявила Устинова.

Во время съезда присутствующие делегаты выразили доверие лидеру партии Кире Рудык.

Об Олимпиаде

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела выйти в финал одиночного разряда на Олимпиаде в Токио — она поборется за бронзу.

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Зеленский во время мероприятий ко Дню Сил спецопераций подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в закон "О численности Вооруженных Сил Украины".

За сутки 28 июля в Украине зафиксировали 846 новых случаев COVID-19, госпитализировали 480 человек, умерли 25 больных, выздоровели 510 человек. Также за прошедшие сутки 143 534 человека вакцинировали против COVID-19.

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Темы: Верховная РадаГолосОлимпиада
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