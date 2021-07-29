Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука

"Голос" исключил 7 нардепов из рядов партии, украинский пловец Романчук взял "бронзу" на Олимпиаде — актуальные новости 29 июля.

О расколе в "Голосе"

На съезде политической силы "Голос", который проигнорировала часть парламентариев, из состава партии исключили 7 народных депутатов. Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская.

Накануне они обвинили руководство партии в узурпации власти. "Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик", – заявила Устинова.

Во время съезда присутствующие делегаты выразили доверие лидеру партии Кире Рудык.

Об Олимпиаде

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела выйти в финал одиночного разряда на Олимпиаде в Токио — она поборется за бронзу.

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