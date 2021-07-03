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Кількість загиблих в обвалі біля Маямі сягнула 22

Субота, 3 липня 2021, 02:40
Кількість загиблих в обвалі біля Маямі сягнула 22

В уламках багатоповерхівки в Серфсайді біля Маямі (США) виявили нові тіла, відтак підтверджена кількість загиблих в обвалі збільшилася до 22.

Джерело: USA Today, мер округу Маямі-Дейд Даніелла Лівайн Кава

Деталі: 126 людей вважаються зниклими безвісти.

Даніелла Лівайн Кава заявила, що вона підписала угоду про знесення частини будівлі, яка не обвалилася, оскільки вона становить загрозу для здоров'я і безпеки населення. Дата знесення ще не призначена. Кава сказала, що плани зі знесення конструкції не будуть завершені до можливого виходу на сушу урагану "Ельза".

Передісторія: 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.

Теми: США
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