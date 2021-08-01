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Ізраїль утилізує близько 80 тисяч доз Covid-вакцини

Неділя, 1 серпня 2021, 01:30
Ізраїль утилізує близько 80 тисяч доз Covid-вакцини

Ізраїль мав намір утилізувати близько 80 тисяч доз вакцин проти COVID-19, термін дії яких закінчився опівночі 1 серпня.

Джерело: The Times Of Israel

Деталі: Вакцини Pfizer-BioNTech, які коштували 6 мільйонів шекелів (1,8 мільйона доларів), доведеться знищити через закінчення терміну придатності.

"Держава Ізраїль управляє своїми запасами вакцин, при цьому звертаючи увагу на термін придатності продукту", – йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я.

"Держава підписала угоди про конфіденційність і не може розкрити точну кількість вакцин", – додається в повідомленні.

Додамо, що на початку цього місяця Ізраїль відправив Південній Кореї близько 700 тисяч доз вакцини, термін дії яких закінчувався. В рамках угоди Сеул відправить свіжі вакцини наприкінці цього року.

Передісторія:

  • Ізраїль був світовим лідером у впровадженні вакцинації, і близько 57% з 9,3 мільйона населення були двічі вакциновані, що становило 87% людей у віці шістдесяти років і більше 90% людей старше 70 років.
  • Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech COVID-19 в запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.
  • З наступного тижня в Ізраїлі почнуть вакцинувати третьою дозою Pfizer громадян старше 60 років.
  • Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ у п’ятницю отримав третю дозу вакцини від коронавірусу, розпочавши кампанію вакцинації бустерними дозами людей, старших 60 років, для уповільнення поширення штаму Дельта.

Теми: Ізраїльвакцинація
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