Ізраїль утилізує близько 80 тисяч доз Covid-вакцини

Ізраїль мав намір утилізувати близько 80 тисяч доз вакцин проти COVID-19, термін дії яких закінчився опівночі 1 серпня.

Джерело: The Times Of Israel

Деталі: Вакцини Pfizer-BioNTech, які коштували 6 мільйонів шекелів (1,8 мільйона доларів), доведеться знищити через закінчення терміну придатності.

"Держава Ізраїль управляє своїми запасами вакцин, при цьому звертаючи увагу на термін придатності продукту", – йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я.

"Держава підписала угоди про конфіденційність і не може розкрити точну кількість вакцин", – додається в повідомленні.

Додамо, що на початку цього місяця Ізраїль відправив Південній Кореї близько 700 тисяч доз вакцини, термін дії яких закінчувався. В рамках угоди Сеул відправить свіжі вакцини наприкінці цього року.

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