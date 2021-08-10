Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді

Вівторок, 10 серпня 2021, 21:12
скріншот

У Києві на Софійській площі без дозволу знімали рекламу, деякі тренери не змогли поїхати на Олімпійські ігри в Токіо через функціонерів — актуальні новини 10 серпня.

Про дрифт

Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.

Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.

Міністр культури Ткаченко обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Там наголосили, що організатори не отримали відповідний дозвіл ні від місцевої влади, ні від поліції.

Про функціонерів

Серед української делегації на Олімпіаді в Токіо було 15 так званих "спортивних функціонерів", водночас не всі спортсмени змогли поїхати зі своїми тренерами.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Україна занепокоєна намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю у тимчасово окупованому Криму — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Ліонель Мессі домовився про контракт із французьким клубом "Парі Сен-Жермен".

Екссуддя Микола Чаус стверджує, що його викрали у квітні з метою вбивства, але вбивство не змогли реалізувати, бо він втік.

Українським спортсменам, які здобули медалі на Олімпійських іграх у Токіо, виплатять преміальні на суму 1,84 млн доларів.

За добу 9 серпня в Україні зафіксували 781 новий випадок COVID-19, госпіталізували 335 осіб, померли 24 хворих, одужало 1 390 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 140 008 людей.

Теми: КиївОлімпіада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян

фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі

Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності

Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді

Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії

Ще один український футбольний клуб залишає єврокубки

Усі новини...
Київ
Дрифт на Софійській: прокуратура хоче вилучити автомобілі зі зйомок
Поліція відкрила справу через дрифт на Софійській площі
"Уявіть таке у Ватикані": Ткаченко хоче штрафу за дрифт біля Софії Київської
Останні новини
03:44
Facebook видалив російську мережу з дезінформації щодо вакцин
02:45
Губернатор Нью-Йорку подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях
01:38
Таліби захопили контроль над стратегічним транспортним вузлом в Афганістані
00:44
Кількість загиблих в пожежах в Алжирі сягнула 42
23:53
відеоНа білоруському телебаченні показали "інтерв'ю" з дівчиною Протасевича
23:25
У Німеччині 8500 пацієнтам могли вколоти фізрозчин замість вакцини
23:02
"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян
22:44
Коаліція в Польщі розвалюється через звільнення віцепрем’єра
22:28
"Шахтар" пробився до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів
22:16
фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі
Усі новини...