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Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді

Вівторок, 10 серпня 2021, 21:12
Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді
скріншот

У Києві на Софійській площі без дозволу знімали рекламу, деякі тренери не змогли поїхати на Олімпійські ігри в Токіо через функціонерів — актуальні новини 10 серпня.

Про дрифт

Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.

Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.

Міністр культури Ткаченко обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Там наголосили, що організатори не отримали відповідний дозвіл ні від місцевої влади, ні від поліції.

Про функціонерів

Серед української делегації на Олімпіаді в Токіо було 15 так званих "спортивних функціонерів", водночас не всі спортсмени змогли поїхати зі своїми тренерами.

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Українським спортсменам, які здобули медалі на Олімпійських іграх у Токіо, виплатять преміальні на суму 1,84 млн доларів.

За добу 9 серпня в Україні зафіксували 781 новий випадок COVID-19, госпіталізували 335 осіб, померли 24 хворих, одужало 1 390 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 140 008 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївОлімпіада
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