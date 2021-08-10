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Новости 10 августа: дрифт на Софийской площади, функционеры на Олимпиаде

Вторник, 10 августа 2021, 21:12
Новости 10 августа: дрифт на Софийской площади, функционеры на Олимпиаде
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В Киеве на Софийской площади без разрешения снимали рекламу, некоторые тренеры не смогли поехать на Олимпийские игры в Токио из-за функционеров — актуальные новости 10 августа.

О дрифте

Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.

Министр культуры Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.

Полиция открыла уголовное производствоТам отметили, что организаторы не получили соответствующее разрешение ни от местных властей, ни от полиции. по статье "Хулиганство". 

О функционерах

Среди украинской делегации на Олимпиаде в Токио было 15 так называемых "спортивных функционеров", при этом не все спортсмены смогли поехать со своими тренерами.

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Украинским спортсменам, которые получили медали на Олимпийских играх в Токио, выплатят премиальные на сумму 1,84 млн долларов.

За сутки 9 августа в Украине зафиксировали 781 новый случай COVID-19, госпитализировали 335 человек, умерли 24 больных, выздоровело 1 390 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 140 008 человек.

Темы: КиевОлимпиада
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