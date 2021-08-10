Новости 10 августа: дрифт на Софийской площади, функционеры на Олимпиаде

В Киеве на Софийской площади без разрешения снимали рекламу, некоторые тренеры не смогли поехать на Олимпийские игры в Токио из-за функционеров — актуальные новости 10 августа.

О дрифте

Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.

Министр культуры Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.

Полиция открыла уголовное производствоТам отметили, что организаторы не получили соответствующее разрешение ни от местных властей, ни от полиции. по статье "Хулиганство".

О функционерах

Среди украинской делегации на Олимпиаде в Токио было 15 так называемых "спортивных функционеров", при этом не все спортсмены смогли поехать со своими тренерами.

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