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Головні новини вівторка і ночі: Алея Героїв Небесної Сотні, Афганістан

Середа, 18 серпня 2021, 09:00

120 українців звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили інсталяцію – актуальні новини 17 серпня.

Про Афганістан

Уже 120 українців звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що швидкість, з якою "Талібан" взяв під контроль Афганістан, стала несподіванкою.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежить від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини. 

Таліби захопили "значну частину" військової техніки, яку надали США афганським силам безпеки.

Представники "Талібану" оголосили загальну амністію для урядовців і закликали до роботи державних установ.

Про інсталяцію

На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності. Кличко заявив, що "символи ностальгії за Радянським союзом" недоречні, і КМДА не має до цього стосунку.

На місці нам повідомили, що це зйомки проєкту до Дня Незалежності. Інсталяція радянської квартири зображає епоху початку незалежності. Робота тривала за прямою вказівкою Зеленського.

Пізніше представники Нацкорпусу розтрощили частину декорацій з радянського минулого, поліція зупинила їх.

В Офісі президента нам пояснили, що до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні планувалося зробити інсталяцію екскурсу історією нашої країни, але після хвилі громадського обурення "творчу концепцію переглянуть".

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Українська правда


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