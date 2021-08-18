Главные новости вторника и ночи: Аллея Героев Небесной Сотни, Афганистан

120 украинцев обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, на Аллее Героев Небесной Сотни установили инсталляцию - актуальные новости 17 августа.

Об Афганистане

Уже 120 украинцев обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что скорость, с которой "Талибан" взял под контроль Афганистан, стала неожиданностью.

Главный дипломат ЕС Хосеп Боррель подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана зависит от того, мирным ли будет дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека.

Талибы захватили "значительную часть" военной техники, которую предоставили США афганским силам безопасности.

Представители "Талибана" объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.

Об инсталляции

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости. Кличко заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзу" неуместны, и КГГА не имеет к этому отношения.

На месте нам сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости. Инсталляция советской квартиры изображает эпоху начала независимости. Работа продолжалась по прямому указанию Зеленского.

Позже представители Нацкорпуса разломали часть декораций из советского прошлого, полиция остановила их.

В Офисе президента нам объяснили, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировалось произвести экскурс историей нашей страны, но после волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".

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