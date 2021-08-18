Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости вторника и ночи: Аллея Героев Небесной Сотни, Афганистан

Среда, 18 августа 2021, 09:00

120 украинцев обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, на Аллее Героев Небесной Сотни установили инсталляцию - актуальные новости 17 августа.

Об Афганистане

Уже 120 украинцев обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что скорость, с которой "Талибан" взял под контроль Афганистан, стала неожиданностью.

Главный дипломат ЕС Хосеп Боррель подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана зависит от того, мирным ли будет дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека.

Талибы захватили "значительную часть" военной техники, которую предоставили США афганским силам безопасности.

Представители "Талибана" объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.

Об инсталляции

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости. Кличко заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзу" неуместны, и КГГА не имеет к этому отношения.

На месте нам сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости. Инсталляция советской квартиры изображает эпоху начала независимости. Работа продолжалась по прямому указанию Зеленского.

Позже представители Нацкорпуса разломали часть декораций из советского прошлого, полиция остановила их.

В Офисе президента нам объяснили, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировалось произвести экскурс историей нашей страны, но после волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".

О других важных новостях

48% украинцев негативно отреагируют, если президент Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок — опрос.

В первом матче плей-офф Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" с минимальным счетом одолел на выезде французский "Монако".

Национальную сборную Украины по футболу с приставкой исполняющий обязанности возглавил Александр Петраков.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб

видеоАфганистан: 3 погибших и 10 раненых во время протестов против "Талибана" в Джалалабаде

фотоИз-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве

Количество заражений в "Молодой гвардии" возросло до 53, у большинства предварительно обнаружили "Дельту"

обновлено от 13.20Нападение на фотокора "Букв": один подозреваемый арестован, второй - с электронным браслетом

США заблокировали "Талибану" доступ к активам Афганистана на сумму $9,5 млрд

Все новости...
Последние новости
17:30
В южных регионах Украины предлагают перенести учебный год из-за "бархатного сезона"
17:24
На Мальте известного бизнесмена будут судить за убийство журналистки
17:11
Ощадбанк получил разрешение на открытие зала игровых автоматов в столичном отеле: для своего арендатора
16:59
Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб
16:27
инфографика60% украинцев считают, что выборы в ОРДЛО должны проводить после вывода российских войск
16:10
видеоАфганистан: 3 погибших и 10 раненых во время протестов против "Талибана" в Джалалабаде
15:51
Председатель Госкосмоса Тафтай победил в конкурсе на руководителя ведомства
15:50
фотоИз-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве
15:45
"Экс-премьер ДНР" идет на выборы в Госдуму с нулевым доходом в декларации
15:43
В Киеве COVID-прививки будут делать в автобусе
Все новости...