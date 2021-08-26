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Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії

Четвер, 26 серпня 2021, 21:15

Біля аеропорту Кабула прогриміли вибухи, міністр каже, що нинішнім 40-річним пенсія від держави не світить — актуальні новини 26 серпня.

Про вибухи у Кабулі

У Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей, за попередньою інформацією щонайменше 13 осіб загинули. Згодом стало відомо про ще один вибух.

Після двох вибухів біля аеропорту Кабула з пораненнями госпіталізовані 60 осіб.

Про пенсію

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що якщо немає накопичень в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто.

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Про інші важливі новини

У будівлю омбудсменки зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкоджено двері приміщення — його затримали. Він також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду.

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Українська правда

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