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Новости 26 августа: взрывы в Кабуле, украинцы без пенсии

Четверг, 26 августа 2021, 21:15

Возле аэропорта Кабула прогремели взрывы, министр говорит, что нынешним 40-летним пенсия от государства не светит — актуальные новости 26 августа.

О взрывах в Кабуле

В Кабуле у международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей, по предварительной информации, по меньшей мере 13 человек погибли. Позже стало известно о втором взрыве.

После двух взрывов возле аэропорта Кабула с ранениями госпитализированы 60 человек.

О пенсии

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что если нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит.

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Украинская правда
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